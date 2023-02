Psg | infortunio Neymar | le condizioni | come sta

(Di domenica 19 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il brasiliano, stella del Psg, “ha subito una distorsione alla caviglia durante la partita contro il Lille e oggi è stato sottoposto ad una risonanza magnetica. Non ha rivelato alcuna frattura. Una nuova valutazione del legamento sarà effettuata in 48 ore”. Questo il bollettino medico del Psg sulledell’attaccante verdeoro che aveva lasciato il campo ieri in barella nella vittoria per 4-3 sul Lille. Per quanto riguarda “Nuno Mendes, anch’egli infortunatosi durante la partita contro il Lille, soffre di un piccolo stiramento al legamento mediale del ginocchio destro. Tra 48 ore verrà effettuata una nuova valutazione”, spiega il club parigino. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

