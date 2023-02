Psg in crisi ma i tifosi stanno con Galtier | il sondaggio premia l' allenatore

(Di domenica 19 febbraio 2023) ... allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. tutte le notizie di ... { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/...

La 24giornata di Ligue 1 regala un big match domenica, all'ora di pranzo. Unin pienaattende il temibile Lille che sta risalendo la classifica, che ora guarda in ottica qualificazione alle prossime coppe europee.- LILLE: GOAL+OVER 2.5 QUOTA BONUS 1.80 fino a ...

Mbappé e il Psg in crisi: è stufo e attacca Neymar. E Donnarumma tradisce ancora Corriere della Sera

Tutta la frustrazione del PSG nella reazione scomposta di Sergio ... Fanpage.it

Psg, Sergio Ramos perde la testa a fine partita: ecco quello che combina ai fotografi Corriere dello Sport

Psg in crisi: fischi, litigi e altro ko col Monaco. Martedì c'è il Bayern in Champions Sky Sport

Psg in crisi, negli spogliatoi sfiorata la rissa tra Neymar e Campos ... IlNapolista

La 24^ giornata di Ligue 1 regala un big match domenica, all’ora di pranzo. Un Psg in piena crisi attende il temibile Lille che sta risalendo la classifica, che ora guarda in ottica qualificazione ...Il centrocampista armeno ha trattato di tanti temi nella sua intervista per DAZN, fra cui anche quello dell'addio del suo compagno di squadra verso il PSG ...