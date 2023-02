Prospettive dal mondo | cinque diversi punti di vista letterari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 febbraio 2023) Cavalli indomati di Konstantin Pavlov (a cura e traduzione di Alessandra Bertuccelli, Valigie Rosse) è un testo ermetico, positivamente devastante, gustosamente legato a una cultura (quella bulgara) e alla società in seno alla quale i testi sono stati partoriti, seppur il poeta riesca a trovare una sua originalità, non replicabile, che ha dato forme e temi nuovi alla poesia bulgara contemporanea. Pavlov è un autore atipico: poeta che non voleva essere definito tale e che, dopo l’iniziale entusiasmo idealista comune alla Generazione d‘Aprile, si stacca dalla lirica di Stato vicina al regime (la censura vietò i suoi versi per più di vent’anni). In Cavalli indomati si percepisce la ricerca di libertà e la rivendicazione di una dignità intellettuale. È riscontrabile, inoltre, un bisogno atavico di avvicinarsi, per quanto possibile, alla realtà concreta della vita attraverso un linguaggio ...