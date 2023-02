Probabili formazioni Nantes-Juventus | ritorno spareggio Europa League 2022 2023

(Di domenica 19 febbraio 2023) Ledi, match deldegli spareggi di. Si gioca giovedì 23 febbraio alle 18:45 nella cornice dello Stade de la Beaujoire. Si riparte dall’1-1 dell’andata e Allegri cerca la qualificazione agli ottavi contro i francesi, dopo la beffa nel finale per il rigore negato allo Stadium. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Sky e Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Quale sarà l’esito del match? Scopriamolo insieme. Laha vinto solo una delle ultime nove partite disputate in competizioni UEFA (S6 P2). L’unico precedente in casa delè ...

Ledi Udinese - Spezia, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2022/2023. Alla Dacia Arena si scende in campo per tre punti fondamentali, per i friulani per non uscire ...... calcio di inizio alle ore 20.45 Indice Cronaca della partita e tabellino L'arbitro Presentazione del matchDove vedere la partita in tv e streaming I granata, dopo le vittorie ...

Le possibili scelte dei due tecnici in vista del posticipo di lunedì sera: Schuurs al centro della difesa nonostante la diffida, a destra Aina potrebbe rilevare Singo, il trequartista croato frenato d ...Dopo la delusione di coppa la Roma si tuffa di nuovo in campionato con Mourinho che studia dei cambi. E se Dybala va verso il forfait, un turno di riposo potrebbe toccare a Smalling, Matic e Abraham.