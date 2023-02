Probabili formazioni Fiorentina-Braga | ritorno spareggio Conference League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 19 febbraio 2023) Ledi, match didellodi. Fischio d’inizio alle 21:00 di giovedì 23 febbraio. Al Franchi sembra solo una formalità per i viola che ripartono dallo 0-4 in Portogallo. Pratica archiviata o quasi, perché ai fini del ranking Uefa sarebbe importante vincere anche in casa. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Sky e Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. E poi c’è Jovic che cerca altri gol da capocannoniere della competizione.– Spazio al consolidato 4-4-2. Banza e Ruiz in attacco. Squalificato Oliveira, tocca a Oliveira al ...