Principe Andrea | gli occhi puntati su Harry e Meghan per un motivo ben preciso

(Di domenica 19 febbraio 2023) Una testimonianza vicina alla Famiglia Reale afferma che ilsta tenendo d’o ilMarkle. Da quando il duca e la duchessa di Sussex hanno lasciato il Regno Unito per trasferirsi negli Stati Uniti, dunque, il duca di York avrebbe seguito molto attentamente ogni loro mossa. Secondo i tabloid, infatti, il terzogenito della regina Elisabetta vorrebbe prendere esempio da loro. Il duca di York ha ottenuto dai media britannici il titolo di “reale caduto in disgrazia“. La sua vicinanza al pedofilo Epstein, le accuse di abusi sessuali e altri scandali lo hanno portato ai margini della Famiglia Reale inglese. Poco prima che la regina Elisabetta morisse, inoltre, ilè stato privato delle sue onorificenze ...

... il che, certamente, farà storcere il naso a Anna,e Edoardo. L'incoronazione del Re Carlo e ... con tutti i membri della Famiglia Reale, anche se resta ignoto se ilHarry e Meghan ...Tempi duri per il, non più working royal per il suo coinvolgimento nell'affaire Epstein. Pare, però, che il duca ora voglia voltare pagina andando all'estero come i Sussex

Andrea e Edoardo. L’incoronazione del Re Carlo e della Regina consorte Camilla avrà luogo il 6 maggio presso l’Abbazia di Westminster, con tutti i membri della Famiglia Reale, anche se resta ignoto se ...Ghislaine Maxwell ha detto in un’intervista di credere che il suo amico e complice Jeffrey Epstein sia stato ucciso e non si sia suicidato il 10 agosto 2019 in cella a New York mentre ...