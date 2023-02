Prime pagine domenica 19 febbraio | ‘L’Inter in porto’ | ‘Micki sveglia l’Inter’ e ‘Vlahovic | la Juve è tua’ | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di domenica 19 febbraio 2023) 2023-02-19 10:00:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: I quotidiani sportivi in edicola oggi sono aprono con le vittorie di Milan e Inter, che ieri hanno conquistato i tre punti rispettivamente contro Monza e Udinese. Spazio anche allantus, in campo oggi contro lo Spezia, e alle altre gare della 23ª giornata di Serie A. La Gazzetta dello Sport apre conin porto‘ e in copertina la foto di Lautaro Martinez che manda baci dopo il gol di ieri sera all’Udinese. Anche la prima pagina del Corriere dello Sport è dedicata alla squadra di Simone Inzaghi:l’Inter‘ titola, riferendosi alla scossa che ha dato Mikhitaryan alla squadra. Tuttosport si concentra sulla sfida di Allegri contro lo Spezia:, laè tua‘. Sfoglia la gallery ...