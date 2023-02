Primarie Pd | Schlein vince a Roma e Milano nel voto iscritti

Leggi su italiasera

(Di domenica 19 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Dopo Napoli, la candidatura di Ellyanche a. Siamo davvero orgogliosi del risultato straordinario raggiunto tra glie le iscritte. Per la prima volta in 15 anni di storia del Partito Democratico la partita non solo è aperta, ma mostra una voglia di cambiamento dentro e fuori il partito che siamo certi ci porterà are leil 26 febbraio. Sarà un bagno di partecipazione che riaccenderà la speranza nella sinistra e nel Paese”. Così Marco Furfaro, portavoce nazionale della mozione, annuncia la vittoria al congresso della mozione. L'articolo proviene da Italia Sera.