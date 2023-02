Primarie | dal campo progressista a quello illusionista Elly Schlein è la sintesi delle contraddizioni del Pd

... uscireteatrino della politica, riportare il Pd con i piedi per terra e aprire un'altra ... Nello stesso modo, auspico di vincere le. Ma io mi rimetterò alla decisione degli elettori". Se "...... l'ex segretario Nicola Zingaretti, i dirigenti Pd che scommettono su di lei,coordinatore ... Il paradossi di questeè che la storia che Schlein vuole salvare, o alla quale vuole tornare, è ...

Primarie Pd, incubo affluenza: e se fosse un nuovo flop Today.it

Primarie Pd, ora Schlein vede il sorpasso: «Basta rincorrere il centro» Il Manifesto

Primarie Pd, Bonaccini e Schlein al rush finale. Ma è scontro sugli apprezzamenti a Meloni Sky Tg24

Dipietrangelo: "Ecco perché alle primarie Pd sceglierò Elly Schlein" BrindisiReport

Primarie Pd, Fossi lancia l'operazione futuro: "Così cambiamo dal ... LA NAZIONE

La candidata alle primarie del Pd è l’alternativa necessaria alla leadership ... in battute da talk in tv o li dilata all’inverosimile nei tempi concessi dalla comunicazione web (due ore e 17 minuti ...Ne servivano trentasei per battere il record e ne sono arrivati addirittura due in più. Se siete appassionati di sport, dovreste sapere che la settimana scorsa è stato superato un primato che durava d ...