Premier League 2022 2023 | il Tottenham torna a vincere | West Ham battuto 2-0

(Di domenica 19 febbraio 2023) Ilalla vittoria. Dopo i ko con il Leicester in campionato e quello contro il Milan in Champions, la squadra di Antonio Conte si è imposta 2-0 nella sfida casalinga contro ilHam, valida per la 24esima giornata della. Dopo un primo tempo bloccato sullo 0-0, al 56? Royal sblocca il match con un bel tiro vincente dal limite dell’area, e al 72? Son raddoppia concludendo in porta con freddezza su assist di Harry Kane. Tre punti che permettono aldi salire a quota 42 in classifica al quarto posto dietro ad Arsenal, City e United, mentre ilHam rimane in zona retrocessione con 20 punti. SportFace.

Non altrettanto si può dire per il Manchester City, indagato dallacausa violazione del Fair play finanziario per fatti denunciati cinque anni fa da Football Leaks Il caso inglese ...... mentre in Italia ha lavorato con Pietro Maiellaro, Teodoro Torre, Giuseppe Mosca e Roberto De Zerbi, attuale tecnico del Brighton nellainglese, con il quale ha sfiorato i play off ...

De Zerbi furioso con gli arbitri: “Non sono in Premier per farmi prendere in giro” Tuttosport

Super Rashford e lo United non si ferma più: asfaltato il Leicester La Gazzetta dello Sport

Gli 1,4 milioni di euro versati, per consulenze, all’ex vicepresidente degli arbitri spagnoli segnalano un vizio dei club da Superlega: ammazzare la competizione prima di scendere in campo. Ma il caso ...TORINO - Nonostante le trattattive in corso per la cessione della proprietà, il Manchester United non si fa distrarre e supera per 3-0 il Leicester nella 24esima giornata della Premier League. Protago ...