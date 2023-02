Ppe | sfregio a Berlusconi? Quelle voci sul Cavaliere | pare che

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 febbraio 2023) «A seguito delle osservazioni di Silviosull'Ucraina abbiamo deciso di annullare le nostre giornate di studio a Napoli. Il supporto per l'Ucraina non è facoltativo». Con questo tweet, Manfred Weber, presidente del Partito popolare europeo, ha scomunicato ieri Silvioin quanto traditore dell'Occidente. Che ha fatto Silvio? Qual è stata la colpa del? Cosa diavolo ha combinato l'ex premier perché questo democristiano bavarese - sconosciuto secondo sondaggi germanici al 75 per cento dei tedeschi, figuriamoci nel resto del mondo – lanciasse l'anatema contro di lui e di fatto contro trent'anni di storia dell'Italia e della Nato? Semplice.ha parlato male di Zelensky. Tutto lì. Una volta il divieto valeva per Garibaldi, ed era un simpatico motteggio, adesso si applica per davvero al ...