Ponte San Pietro | scontro auto-moto | ferito un ragazzo di 31 anni

Leggi su bergamonews

(Di domenica 19 febbraio 2023)San. Incidente nel pomeriggio di domenica (19 febbraio) lungo la circonvallazione aSan. La dinamica è ancora da chiarire ma dalle prime informazioni un’si è scontrata con unamentre viaggiava in direzione di Pontida. A bordo della due ruote un 31enne, rimastoanche se pare in modo non grave. Sul posto sono arrivate due ambulanze e anche l’elisoccorso. Ilè stato trasportato all’ospedale Papa Giovdi Bergamo. Durante le operazioni di soccorso e di recupero del mezzo incidentato la strada è stata chiusa al traffico.