Pnrr | assegnati ad oggi quasi 73 mld di euro in attuazione del Piano

Leggi su italiasera

(Di domenica 19 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ammonta a 72,84 miliardi diil totale delle risorse finora assegnate indelnazionale di ripresa e resilienza), stando a quanto emerge dai dati presenti al 17 febbraio 2023 in Regis (sistema sviluppato dalla Ragioneria generale dello Stato per il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti) e analizzati da Centro Studi Enti Locali (Csel) per Adnkronos. All’indomani dell’approvazione del decretoTer che riscriverà, in parte, le regole del gioco, infatti, Csel ha posto l’attenzione sull’entità e la distribuzione territoriale delle risorse finora assegnate indel. A livello territoriale, le risorse sono destinate per il 39% al Sud, per il 30% al Nord e per il 15% al Centro. Le ...