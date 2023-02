Pista Lunga | grande Italia nelle Mass Start | Giovannini secondo e Peveri terza nelle classifiche di specialità

(Di domenica 19 febbraio 2023) Nella giornata finale della sesta e ultima tappa stagionale di Coppa del Mondo di, l’festeggia due splendidi podi nella classifica didelle. In Polonia, sul ghiaccio della Arena Lowoda di Tomaszow Mazowiecki, Andreaè riuscito a concludere alposto nel ranking stagionale mentre Lauraha terminato inposizione. Il classe 1993 si è arreso solamente all’olandese Hoolwerf e al coreano Chung, centrando la top 3 per la seconda volta nel giro di sette giorni e riuscendo a blindare ilposto nella generale. Meglio di lui solo il belga Swings, mapuò comunque festeggiare un bis tutt’altro che scontato ...

... un costume d'epoca per il grande ritorno inE - PEDAL DEPOTENZIATO Comodo poter contare, ... Nissan Qashqai e - Power Tekna+, 3/4 posteriore DESIGN E INTERNI4,43 m, la Qashqai ha un design ...A Sirmione la nuovaciclabile progettata dall'Amministrazione di Luisa Lavelli fa discutere e ... Un progetto di non facile realizzazione, vista la morfologiae stretta del territorio, ma ...

Pista Lunga, Mass Start: Giovannini 2° e Peveri 3ª nella Coppa del ... FISG

Pista Lunga, Ghiotto squalificato dalla classifica generale: perde la ... Il Faro online

Pista Lunga, in Polonia il via alla sesta e ultima tappa di Coppa del ... Vicenzareport

Pista Lunga, grande Italia nelle Mass Start: Giovannini secondo e ... SPORTFACE.IT

All’Aprica la pista illuminata più lunga d’Europa Il Sole 24 ORE

Atroce beffa per Davide Ghiotto: squalificato, perde a tavolino podio e Coppa di specialità lunghe distanze Davide Ghiotto accarezza un'impresa senza precedenti per lo speed skating azzurro, ma una sq ...Ghiotto accarezza un'impresa senza precedenti per lo speed skating azzurro, ma una squalifica lo toglie di classifica, privandolo di un risultato storico ...