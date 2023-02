Pippo Baudo come sta? Dalla malattia all' addio alla tv | preoccupazione per le condizioni di salute del conduttore

(Di domenica 19 febbraio 2023) Ore diper. Una rivelazione fatta a Italia Sì , il programma condotto da Marco Liorni, ieri 18 febbraio,facendo il giro del web. Ospite in studio c'era...

Ore di preoccupazione per. Una rivelazione fatta a Italia Sì , il programma condotto da Marco Liorni, ieri 18 febbraio, sta facendo il giro del web. Ospite in studio c'eraBalistreri , direttore di palco al ..." Mandiamo un grande abbraccio a, lo abbracciamo fortissimo ", ha aggiunto il padrone di casa, passando poi oltre con l'intervista. Ma quella voce rotta dall'emozione ha suscitato ...

Pippo Baudo come sta Dalla malattia all'addio alla tv: preoccupazione per le condizioni di salute del condutt ilmessaggero.it

"Pippo Baudo sta male...". Le lacrime in tv per il conduttore ilGiornale.it

"Pippo Baudo sta male", preoccupazione per il conduttore Today.it

Italia sì. Balestrieri confessione choc: Pippo Baudo sta male Il Tempo

Pippo Balistreri, "Io, dal Waikiki a Sanremo con le bizze dei cantanti" La Repubblica

Ore di preoccupazione per Pippo Baudo. Una rivelazione fatta a Italia Sì, il programma condotto da Marco Liorni, ieri 18 febbraio, sta facendo il giro del web. Ospite in studio c'era Pippo Balistreri, ...Preoccupazione per lo storico conduttore Pippo Baudo. Nelle ultime ore sta facendo il giro del web una rivelazione che ha allarmato tutti. Il tutto è nato dopo la puntata di sabato 18 febbraio della ...