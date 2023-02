Per un errore di tutti | ora si rischia la multa e il procedimento penale | automobilisti nel panico

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 19 febbraio 2023) Il 2023 non è iniziato con il piede giusto per gli: dal nuovo anno infatti sono aumentate le multe e le sanzioni stradali. Sono diventate più rigide le regole del Codice della Strada, così come le sanzioni nel caso queste non vengano rispettate. Un cambiamento che non si vedeva da tempo: il Codice della Strada non veniva modificato da circa 30 anni, una situazione che non poteva più coesistere con il mondo odierno. Le regole più stringenti del Codice della Strada – IlovetradingSi è ritenuto necessario apportare diversi cambiamenti, in modo da renderlo al passo con l’avanzamento tecnologico odierno e con i nuovi bisogni di sicurezza che ne sono derivati. Sulle strade ci sono sicuramente molte più auto in circolazione, rispetto a 30 anni fa, senza considerare quanto le strutture stesse dell’auto siano cambiate. Una delle regole che, per esempio, è stata ...