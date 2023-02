Pedro | «Posto Champions League? Sarà bella lotta! Nessuna più forte»

Leggi su inter-news

(Di domenica 19 febbraio 2023)Rodriguez ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Salernitana-Lazio. L’attaccante spagnolo ha parlato della corsa ad unper la prossimaLOTTA – Queste le parole di: «Corsa? Non lo so, dobbiamo continuare partita su partita continuando così. Vediamo dopo dove arriviamo. Il campionato è stretto, è bello da giocare e tutte le partite saranno importanti. Non c’èsquadra più, l’unica è il Napoli. Le altre siamo tutte insieme per ottenere l’obiettivo dellaunalotta fino alla fine». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...