Passione | morte e miracoli per tentare la resurrezione di una forma di intervento pubblico buona forse per il Paese di Bengodi

Leggi su ildenaro

(Di domenica 19 febbraio 2023) Durante il periodo della ricostruzione post bellica, all’inizio della seconda metá degli anni ’50, ricevette una forte spinta a incrementarsi il pernicioso sistema della “lubrificazione” dell’apparato burocratico. Esso consisteva nell’uso abituale e disinvolto della corresponsione di una “mancia” allo statale che si stava occupando di una pratica necessaria allo svincolo di denaro statale. Lo stesso che era stato stanziato dai governi del tempo per la realizzazione di quel programma che, insieme alle risorse più che consistenti messe a disposizione dagli Usa con il Piano Marshall, avrebbe consentito di cambiare drasticamente faccia all’ Italia messa in ginocchio dalla guerra. Il comico Erminio Macario portò in scena uno spettacolo teatrale (rivista, secondo la definizione di allora) che affrontava con ironia quasi benevola il comportamento scorretto di molti dipendenti pubblici. ...