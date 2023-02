Partorisce in taxi davanti all’ospedale | l’autista la assiste | “Tremo ancora dall’emozione”

Leggi su tpi

(Di domenica 19 febbraio 2023) Una “esperienza bellissima ed emozionante”. Così Ivana Barison ha descritto quanto accaduto oggi nel suodove, mentre portava una partoriente in ospedale, è nata una bambina. Il fatto è accaduto a Torino, dove stamattina il futuro padre aveva chiesto unper andareSant’Anna. Al suo arrivo Ivana, tassista da 13 anni, si è resa conto che non poteva caricare tutti e cinque i membri della famiglia.“Avrebbe dovuto specificarlo nella telefonata anche se, naturalmente, nella concitazione del momento non deve averci pensato”, ha raccontato a La Stampa Ivana, che ha fatto salire sul suosolo la donna. “Durante il tragitto ho cercato di mantenere la calma. “Respiri”, le dicevo, “stia serena’”, ha ricordato la tassista, che ha convinto la donna ad andare al più vicino ospedale Maria Vittoria. Già dopo ...