Parla l’ufologo | “I palloni abbattuti? Vi dico cosa abbiamo avvistato in Italia”

(Di domenica 19 febbraio 2023) Avvistamenti nei cieli, abbattimento di misteriosi oggetti volanti, psicosi da invasione extraterrestre e tanti falsi allarmi. Mai come nell’ultimo periodo la parola “UFO” è stata citata non solo dai siti specializzati o complottisti ma anche dalla stampa generalista. “UFO nei cieli d’America? Un generale USA non esclude l’ipotesi aliena”. Così titola un lancio dell’Agenzialunedì scorso. Tutto ciò soprattutto dopo il 4 febbraio, quando un pallone spia cinese è stato abbattuto in South Carolina. Chec’entra il pallone della Cina con gli oggetti volanti non identificati? C’entra, perché una settimana dopo l’aviazione degli Stati Uniti ha abbattuto tre oggetti volanti non identificati nel giro di tre giorni: il primo individuato e colpito il 10 febbraio mentre sorvolava l’Alaska, il secondo sul territorio canadese dello Yukon l’11 febbraio e ...