Papa “Non dimentichiamo chi soffre in Turchia | Siria e Ucraina”

(Di domenica 19 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) –Francesco, nel consueto discorso al termine dell'Angelus a Piazza San Pietro ha ricordato le vittime del terremoto che ha devastato. “L'amore di Gesù ci chiede di lasciarci toccare dalle situazioni di chi è provato. Penso specialmente allae allaalle tantissime vittime del terremoto” ha detto il Santo Padre che poi ha rivolto anche un pensiero al popolo ucraino “chea causa della guerra”. Infine si è detto vicino agli abitanti della Nuova Zealnda, colpita dalla devastazione di un ciclone. “Nonchie facciamo in modo che la nostra carità sia attenta, sia una carità concreta” ha aggiunto il Pontefice. “Gesù Cristo ci invita a non rispondere al male con il male, a osare nel ...

Se Diosi fosse sbilanciato, sottolinea ancora il, noisaremmo stati salvati. E' stato lo sbilanciamento dell'amore che ci ha salvati. 'Gesùsarebbe venuto a cercarci mentre eravamo ...... "Errore di diritto" La Cassazione dà ragione a Contrada: ha diritto al risarcimento per ingiusta detenzione Caso Contrada, i giudici sfidano l'Europa: 'È innocente malo risarciamo' "Dedico ...

Papa, non rispondere al male con il male, così superare conflitti Agenzia ANSA

Papa Francesco, “Gesù ci chiede di aprirci allo straordinario di un ... ACI Stampa

Il Papa: 'Cristo ci stimola a vivere lo sbilanciamento dell'amore' Famiglia Cristiana

Il Papa: carità concreta per chi soffre per guerre e terremoti. Vicini ... Vatican News - Italiano

Papa Francesco: all'Angelus, “non dimentichiamo che soffre” Toscanaoggi.it

"La nostra carità sia attenta, sia concreta”, dice il Pontefice mentre prega per popolazioni colpite da calamità naturale e per i popoli che soffrono a causa delle guerre ...le cose non cambiano». Ma l'amore di Dio, afferma il Papa, «è sempre straordinario». Gesù con le sue parole ci lancia una sfida: uscire dalla logica dell'ordinario e sbilanciarci nell'amore verso il ...