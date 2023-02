Papa Francesco | Osare nel bene per superare i conflitti e guarire le ferite dell' odio

Leggi su agi

(Di domenica 19 febbraio 2023) AGI - Dio "ci invita a non rispondere al male con il male, anel, a rischiare nel dono, anche se riceveremo poco o nulla in cambio. Perché è questo amore che lentamente trasforma i, accorcia le distanze, supera le inimicizie e guarisce le". Lo ha dettoall'Angelus. "Mentre noi tentiamo sempre di pareggiare i conti, Cristo ci stimola a vivere lo sbilanciamento'amore. Non meravigliamoci di questo", ha aggiunto, "L'amore di Dio è un amore sempre in eccesso, sempre oltre i calcoli, sempre sproporzionato. Oggi chiede anche a noi di vivere in questo modo, perché solo cosi' lo testimonieremo davvero".