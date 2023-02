Panucci protesta | «Troppi impegni sono stressato»

Leggi su glieroidelcalcio

(Di domenica 19 febbraio 2023) UNDER 21 Verso il Portogallo» Sfogliando “vecchi” quotidiani troviamo alcune notizie curiose o che avevamo dimenticato … è il caso de “La Stampa” del 19 febbraio 1993 … ROMA. Under 21 in formato ridotto. Da ieri Maldini ha iniziato a preparare la difficile partita contro il Portogallo, in programma martedì a Braga e valida per il campionato europeo, con soltanto dieci giocatori. Gli altri, impegnati nel campionato di B, si aggregheranno alla squadra domenica sera. La partenza avverrà lunedì mattina. Maldini dovrà fare a meno di Bonomi, Altomare e Negro, tutti infortunati. Tre i debuttanti: Francesconi, Cherubini e Delli Carri. Il ct elogia in particolare Francesconi: «Non so se andrà alla Juventus, ma ha la maturità per giocare in una ...