Pallamano | termina il sogno European Cup per la Junior Fasano Il Sesvete passa ai quarti

(Di domenica 19 febbraio 2023)agli ottavi di Finale l’avventura dellanell’Cup 2022-2023 dimaschile. La squadra pugliese infatti ha dovuto cedere il passo alla compagine croatache, dopo il blitz dell’andata alla palestra Zizzi per 34-35, ha ottenuto tra le mura amiche un risultato molto più largo, ovvero 35-22, accedendo dunque ai. Serviva un’impresa quasi impossibile ai ragazzi allenati da Vito Fovio, entrati sul campo croato con concentrazione e convinzione, come testimonia il parziale di 14-12 alla fine del primo tempo. Un ottimo piglio proseguito anche nelle battute iniziali della ripresa, con il team italiano attento a non fare scappare i propri avversari. Ma la fuga del, nell’aria, comincia lenta e inesorabile ...