Pagelle Monza-Milan 0-1 | i voti di Tuttosport | “Thiaw dà solidità”

Maldini a pranzo con Gerry Cardinale: "Progetto ok, ma serve tempo" Ledi- Milan: Di Gregorio felino, Thiaw trasmette sicurezza precedente successiva Sabato 13 Agosto 2022 - 18:30 ......45 Scozia - Galles 35 - 7 VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 20:30 Macerata -0 - 3 VOLLEY - SUPERLEGA 18:00 Latina -1 - 3 CALCIO - SERIE A 12:30 Udinese - Sassuolo 2 - 2 15:00 Bologna -...

Monza-Milan, le pagelle di Cm: Thiaw giganteggia, bene Díaz. Buio De Ketelaere Calciomercato.com

Monza-Milan, le pagelle: Theo da 6,5, De Ketelaere stecca ancora, 5 La Gazzetta dello Sport

Pagelle Monza-Milan 0-1, i voti della Gazzetta: “Bella scoperta Messias” Pianeta Milan

Monza-Milan, le pagelle di Crudeli: “In trincea! Ma ho visto un fantasma in campo” Il Milanista

Monza-Milan 0-1, le pagelle: Di Gregorio sugli scudi, Pioli indovina le scelte. CDK stecca ancora TUTTO mercato WEB

Per il Corriere dello Sport non è Messias (7), match winner della gara di Monza, il migliore in campo. Bensì è Pierre Kalulu, premiato con un 7,5: "Applicato, feroce ...I voti e le pagelle de La Gazzetta dello Sport alle prestazioni dei rossoneri scesi in campo ieri al Brianteo contro il Monza ...