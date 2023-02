Pagelle Fiorentina-Empoli | Vicario super Dodò e Ikonè danno la scossa

(Di domenica 19 febbraio 2023) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 23ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP:FLOP: Amrabat VOTI: a fine partita(4-2-3-1): Terracciano 5,5; Venuti 5 (46? Dodo 6,5), Milenkovic 5,5 (39? Igor 6), Quarta 6, Terzic 6; Amrabat 5 (69? Bonaventura 6), Mandragora 6; Gonzalez 6, Barak 6, Saponara 5 (46? Ikoné 6,5); Jovic 5,5 (69? Cabral 6,5). A disposizione: Sirigu, Cerofolini, Ranieri, Biraghi, Duncan, Castrovilli, Bianco, Kouame, Sottil, Brekalo. Allenatore: Italiano 6(4-3-1-2):7; Ebuehi 6, Ismajli ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 23ª giornata di Serie A 2022/23:- Empoli Ledei protagonisti del match trae Empoli, valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Vicario FLOP: Amrabat VOTI: a fine ...Ledi- Empoli 1 - 1. È la squadra viola a fare la partita, ma al 28 gli uomini di Zanetti recuperano palla su Amrabat, Baldanzi serve Caputo, il quale di prima offre a Cambiaghi, ...

Fiorentina-Empoli, pagelle VN: Cabral salva Amrabat e la Fiorentina Viola News

PAGELLE FIORENTINA: CABRAL AL POSTO GIUSTO. PAPERA DI TERRACCIANO, IKONÈ INGUARDABILE Labaro Viola

Le pagelle della Fiorentina - Cabral dà continuità a Braga, Jovic no. Male Amrabat-Terracciano TUTTO mercato WEB

Fiorentina-Empoli 1-1, VOTA le PAGELLE DEI TIFOSI Fiorentina.it

Fiorentina – Empoli 1 – 1, LE PAGELLE: ottimo Cambiaghi, flop Jovic e Amrabat Stadionews.it

Le pagelle di Fiorentina-Empoli 1-1. È la squadra viola a fare la partita, ma al 28' gli uomini di Zanetti recuperano palla su Amrabat, Baldanzi serve Caputo, il quale di prima offre a Cambiaghi, ...Doppio vantaggio dell'Empoli, Fiorentina in bambola. 43' - GOL DELL'EMPOLI. HA SEGNATO CAPUTO. 40' - Terracciano para a tu per tu con Caputo! Palla di Akpa Akpro che buca la difesa viola, per fortuna ...