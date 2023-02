Oristano | madre uccide figlia 13enne poi tenta il suicidio gettandosi dalla finestra

Leggi su tpi

(Di domenica 19 febbraio 2023) Una donna di 52 anni, Monica Vinci, ha ucciso a coltellate latredicenne Chiara poi si è buttataa Silì, frazione di. È stata soccorsa e trasportata in ospedale con l’elicottero del servizio 118 in condizioni gravi, riportando fratture e contusioni, ma non è in pericolo di vita. L’allarme al 112 è stato dato da un passante, che transitava vicino alla casa e che ha visto il corpo della donna disteso a terra. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 e il capo della Squadra Mobile diSamuele Cabitzosu. Il corpo dell’adolescente è stato ritrovato con gli evidenti segni delle coltellate subite. Sul posto gli agenti della Questura di. Il corpo di Monica Vinci era disteso a terra, dopo che la donna si era lanciata...