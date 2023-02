Oriana sbotta contro Martina | “Voglio denunciarla | ho pianto perché ho pensato a mia mamma Non ho mai fatto la p…”

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 19 febbraio 2023) Durante la notte nella casa del Gf Vip c’è stato un duro diverbio traMarzoli eNasoni, con le due concorrenti che si sono insultate e dove la venezuelana ha chiesto all’ex ragazza di Daniele Dal Moro delle scuse in diretta per averle dato della put**na. Dopo il litigio,si è sfogata L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Gf Vip 7, Wilma(VIDEO): “Invece di muovere il cu*o, muovesse anche le mani. Qui stiamo…” Gf Vip, Daniele geloso di(VIDEO): “Che falsa. Sei stata a parlare con Luca e …” Gf Vip 7,ruba il vino e lo beve in camera da letto insieme a Luca e Giaele (VIDEO) Gf Vip,...