Orgoglio italiano | i nostri medici i migliori a curare i tumori | l' elogio di Vittorio Feltri

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 febbraio 2023) L'attività più praticata dagli italiani è l'autodenigrazione. Siamo specialisti nel parlare male di noi stessi e soprattutto del nostro governo, giudicato ladro anche se soltanto piove. Negli ultimi tempi in particolare consideriamo i servizi sociali come autentiche schifezze, non idonee a garantire al popolo i servizi necessari per vivere decentemente. In questi giorni si polemizza in modo assai acceso perché l'esecutivo ha impresso una frenata ai super bonus per l'edilizia, senza considerare che ciò è stato imposto da un motivo drammaticamente semplice: le casse pubbliche sono vuote, non ci sono più soldi da sperperare neanche per garantire ai nullafacenti il cosiddetto reddito di cittadinanza. Non solo: c'è chi si lamenta della sanità e la paragoniamo a quella del Congo. Tutte balle. Proprio ieri è stata pubblicata una statistica, da cui risulta che nella nostra penisola ...