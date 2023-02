(Di domenica 19 febbraio 2023) (Adnkronos) – Un cittadino filippino di circa 50 anni è statoin via Anastasio II, a, nelle vicinanze della Stazione della metropolitana A Valle Aurelia. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti delle volanti che lo hanno trovato però già morto. Da una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato aggredito poco prima da un gruppo di persone. Sono in corso le indagini della Polizia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

La vittima è un cittadino filippino. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato aggredito da un gruppo di persone. Indaga la ...... Palvetti si trasferisce adove inizia ufficialmente la sua carriera. Inizia a lavorare ... e al cinema è apparso nei film Il grande sogno , Nati due volte e Il caso Pantani - L'di un ...

Roma, ucciso dal treno della metro: l'addetto allo stop indagato per omicidio Corriere Roma

Omicidio Roma, 50enne accoltellato a morte Adnkronos

Omicidio a Roma, uomo di 50 anni ucciso a coltellate nel quartiere Aurelio QUOTIDIANO NAZIONALE

Accoltellato a morte vicino a una stazione a Roma AGI - Agenzia Italia

Roma, accoltellamento vicino alla stazione Valle Aurelia. Muore un 50enne Sky Tg24

La vittima è un cittadino filippino. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato aggredito da un gruppo di persone. Indaga la polizia ...Un uomo è stato accoltellato ed è morto in strada a Roma. Si tratta di un cittadino filippino di circa 50anni aggredito in via Anastasio II nella zona del quartiere Aurelio. Sul posto la polizia che ...