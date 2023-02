Omicidio Roma | 50enne accoltellato a morte

(Di domenica 19 febbraio 2023) (Adnkronos) – Un cittadino filippino di circa 50 anni è statoin via Anastasio II, a, nelle vicinanze della Stazione della metropolitana A Valle Aurelia. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti delle volanti che lo hanno trovato però già morto. Da una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato aggredito poco prima da un gruppo di persone. Sono in corso le indagini della Polizia. L'articolo proviene da Italia Sera.

