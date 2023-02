Omicidio di Pedrengo | le motivazioni della sentenza | “Eliana Mascheretti voleva uccidere il cugino”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 19 febbraio 2023). Nonsolamente dare una lezione al, lo. O meglio, sferrandogli 90 violente martellate, non poteva non aver preso in considerazione l’ipotesi che tutti quei colpi potessero provocarne il decesso. Questo è in sostanza il succo delleche hanno spinto la Corte d’assise del Tribunale di Bergamo a condannare, ingegnere di 61 anni, a 9 anni e 4 mesi per l’volontario delGiuliano, con il quale conviveva nella casa di via Camozzi a. Dal 2015 la donna aveva deciso di prendersi cura di lui, ipovedente e bisognoso di assistenza. Dopo la morte dei genitori, che aveva accudito per circa 15 anni perché gravemente malati, ...