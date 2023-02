Occupazione di suolo pubblico | sanzionati sette esercenti a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di domenica 19 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLe operazioni di controllo della Polizia Locale di, nel fine settimana, hanno interessato in particolar modo il Centro Storico e la zona dei cd. ‘Baretti di Chiaia’. Sono state rilevate diverse violazioni. Elevati, tra gli altri, anche 2 verbali per la diffusione sonora in mancanza di nullaosta di impatto acustico e 7 verbali per le irregolarità nell’di, perché eccedente rispetto a quello in concessione. Nel quartiere San Lorenzo invece si sono svolti prevalentemente controlli al C.d.S. difatti sono stati elevati numerosi verbali tra cui guida senza patente, mancata copertura assicurativa e mancata revisione portando al fermo amministrativo di 9 autovetture. Nel quartiere Vomero gli Agenti impegnati sui controlli del C.d.S., hanno prelevato 35 ...