E' salito a 11 morti il bilancio del ciclone Gabrielle ine il governo teme che i danni, ancora, da quantificare esattamente, saranno dell'ordine di miliardi. Lo ha detto domenica il ministro delle finanze Grant Robertson in un'intervista ai ...Tradizionalmente, giocare in un continente così lontano (Australia e) non è favorevole ne per gli orari mattinieri delle partite, ne per gli investimenti sul prodotto mediatico. Senza ...

La Nuova Zelanda è un paese da tempeste tropicali Il Post

Nuova Zelanda: almeno 11 i morti per l'uragano Gabrielle - Ultima Ora Agenzia ANSA

Meteo Cronaca diretta: (Video) Nuova Zelanda, prosegue la conta dei danni dopo il passaggio di Gabrielle iLMeteo.it

Meteo Cronaca diretta: (Video) Nuova Zelanda, case distrutte e centinaia di evacuati dopo il Ciclone Gabrielle iLMeteo.it

Meteo Cronaca diretta: (Video) Nuova Zelanda, è dramma, in atto il peggior evento meteorologico del secolo iLMeteo.it

È salito a 11 morti il bilancio del ciclone Gabrielle in Nuova Zelanda e il governo teme che i danni, ancora da quantificare esattamente, saranno dell'ordine di miliardi. Lo ha detto oggi il ministro ...E' salito a 11 morti il bilancio del ciclone Gabrielle in Nuova Zelanda e il governo teme che i danni, ancora, da quantificare esattamente, saranno dell'ordine di miliardi. (ANSA) ...