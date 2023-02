Non hai pagato la rottamazione ter? Leggi con attenzione

Leggi su formatonews

(Di domenica 19 febbraio 2023) La Legge di Bilancio ha previsto diverse delle misure molto importanti per regolarizzare i debiti col Fisco. I contribuenti quindi potranno tirare un respiro di sollievo. Si potranno cancellare i debiti in modo semplice. Avere debiti con il Fisco purtroppo è una situazione abbastanza comune. Ecco il motivo per cui il legislatore ha introdotto diverse misure per consentire ai contribuenti di mete a posto la propria situazione debitoria e cercare quindi una certa serenità economica. – FormatonewsL’attuale Legge di Bilancio infatti ha previsto diverse forme di definizione agevolata che riguardano i contribuenti. Tra le varie forme di definizione agevolata, consente di estinguere debiti relativi a carichi affidati all’Agenzia della Riscossione senza bisogno di pagare le sanzioni e gli inessi. Il D.L. n.119/18 infatti ha previsto ...