“Non è possibile” C’è Posta per Te | succede a fine puntata | il pubblico chiede spiegazioni

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 19 febbraio 2023) C’èper Te, ilsi è accorto di tutto. Un appuntamento imperdibile quello del sabato sera italiano con Maria De Filippi. Ma “qualcosa di strano” avrebbe creato qualche turbolenza nel corso della. Ai fan della trasmissione è saltato tutto subito all’occhio e ovviamente non ci si poteva chere i motivi di un evidente cambiamento. Qualcosa di strano a C’éper Te, il cambiamento arriva senza preavviso. Un format che ormai tutti conoscono, con step ben precisi e tante sorprese. Ma nel corso della messa in onda del 18 febbraio, ilsi è reso conto che mancava qualcosa o meglio qualcuno. Di storia in storia non notare lo stravolgimento era del tutto im. Leggi anche: “Davvero una brutta notizia”. Maria De Filippi e i ...