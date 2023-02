Non Così Vicino | un ruffiano elogio della bellezza della vita | tenuto a galla da Tom Hanks

Leggi su optimagazine

(Di domenica 19 febbraio 2023) Mi pare fosse il grande Peter Ustinov a mettere in guardia dai film con animali e bambini. Fosse solo quello: in Non, oltre a due simpatiche frugolette e un gatto spelacchiato in cerca di affetto, ci sono malati affetti da Parkinson, donne incinte immigrate, incidenti d’auto e aborti spontanei, a comporre un tragico fondale che faccia ancora più risaltare per contrasto il dolceamaro, molto più dolce che amaro,nonostante tutto. Certo il regista, che non è uno sprovveduto, Marc Forster (soprattutto quello del bel Monster’s Ball), per ere di naufragare nella melassa si assicura la presenza del migliore attore americanosua ...