“Non ci sei solo tu!” Uomini e Donne | Maria De Filippi fulmina Carola

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 19 febbraio 2023), la scelta di Federico Nicotera è vicina: nell’ultima puntata andata in ondaDeha avuto qualcosa da dire a, una delle due corteggiatrici in lizza per il cuore del tronista. Un trono quanto mai chiacchierato, su Federico era intervenuta anche l’ex corteggiatrice Martina Grado. “Sta tirando troppo la corda, ha fatto giochini dei balli con entrambe”. “Prenderà una legnata atomica perché credo sia stato eccessivamente egoista, se lo fosse stato un po’ meno probabilmente non sarebbero arrivate a questi limiti. Queste due povere ragazze sono esauste e sfinite. Le loro esplosioni sono tutte lecite”. E di esplosioni ce non sono state, come quella diche prima ha minacciato di lasciare lo studio poi è tornata sui suoi passi. Leggi anche: “Perché ...