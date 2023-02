Non c’è pace per Lady Diana | l’ex maggiordomo vuole un colloquio con i figli

(Di domenica 19 febbraio 2023)diè oramai famoso nel Regno Unito. Paul Burrell, infatti, è stato per anni il confidente e la roccia della principessa del Galles. L’ha affiancata nei momenti più difficili e ha avuto l’occasione di raccogliere tutti i suoi segreti. Adesso, che si trova in un periodo molto delicato della sua vita,raccontarli al principe William e al fratello minore, il principe Harry. Burrell, infatti, ha confessato qualche mese fa di avere un cancro alla prostata. Mentre si prepara ad affrontare il delicato intervento chirurgico,reale ha confessato di essere ossessionato dal ricordo dei momenti privati ??che ha condiviso con. In quelle occasioni, infatti, quando lei gli avrebbe confidato ...

Di necessità virtù Costretti a vivere alla giornata in Serie A, facendo punti in attesa di novità positive o negative dalle varie vicende giudiziarie, i bianconerivogliono sprecare l'...... i capi di Facebook, gli attuali o chiunque abbia i mezzi per lanciare un'opa su Meta, magari gli stessi cinesi, sarebbero in grado di orientare il pensiero degli elettoria solo alle scadenze ...

Mobilità docenti 2023, attesa per incontro tra Ministero e sindacati (TESTO). I vincolati protestano: “Non c’è la volontà di risolvere la situazione” Orizzonte Scuola

Mani pulite: storia del complotto americano (che non c'è stato) L'HuffPost

Balneari, Garavaglia assicura: 'Non c'è un problema di copertura' Agenzia ANSA

Amministratore di società solo formalmente: c'è incompatibilità con ... Altalex