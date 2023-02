Non basterebbero 3 mesi Meteo-choc | Italia | cataclisma in estate?

(Di domenica 19 febbraio 2023) Mario Tozzi è un noto geologo e divulgatore scientifico. Intervistato da Il Giorno, ha fatto il punto della situazione sull'incubo siccità. “Il cambiamento climatico fa il suo corso - ha spiegato - e noi facciamo finta di niente. Si stanno verificando alterazioni pesanti nei cicli dell'acqua, con piogge concentrate in pochissimo tempo e lunghi periodi di siccità”. Si prospetta infatti un'rovente, che non farà altro che aumentare l'allarme. Anche se dovesse piovere per tutti i tredella primavera, in alcuni bacini e anche nel distretto del Po le risorse idriche hanno tempi di ricarica molto lunghi: “Sono necessari anni e decenni. Razionamento? Non avrebbe senso conservare l'acqua nei bacini e averla raccolta quando pioveva. Poi non andrebbe sprecata, come invece avviene in agricoltura dove ne viene usata troppa dalle sorgenti. Lo ...

Se questi 250milioni, anche se nedue terzi in meno, fossero destinati ai Lea come lo ... Per voi è solo una rivendicazione economica "Il puntoè dare soldi ai privati. La nostra è una ...Il geologo Tozzi: servono anni o decenni per ricaricare i bacini idrici, che attualmente sono in riserva 'L'Italia spreca troppa acqua delle sorgenti tra agricoltura e industria. Esi conserva quella ...

Neppure la pioggia salverà l’estate. "Non basterebbero tre mesi d’acqua" QUOTIDIANO NAZIONALE

Storia di Aya, salvata e quasi rapita in 10 giorni | Il Caffè di Gramellini Corriere della Sera

Calcio. Promozione: Urbino prova a scalare LA NAZIONE

Osi più Kvara: il trionfo delle idee. Lookman più Hojlund: quando i ... Sportitalia

Allegri guardi Spalletti e impari ad attaccare anche dopo aver ... Sportitalia

Neppure la pioggia salverà l’estate "Non basterebbero tre mesi d’acqua" Il geologo Tozzi: servono anni o decenni per ricaricare i bacini idrici, che attualmente sono in riserva "L’Italia spreca troppa ...Il legale del padre di Saman Abbas continua a lanciare strali contro l'Italia: forse non ci sarà estradizione. Gli imputati dovranno rispondere di diverse prove a loro carico ...