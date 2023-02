«Noi | normali pedoni su una scacchiera»

È stato anche confortante vedere come il laboratorio portasse alla luce ledinamiche giovanili, le relazioni e le difficoltà che tuttiabbiamo attraversato a quell'età. Non si è parlato ...E poi perde la capacità di avere le buone maniere in pubblico, di seguire leregole del ... Anzi, seavessimo la popolazione media in Italia di un anno più scolarizzata - e invece siamo uno ...

Il Papa: 'Cristo ci stimola a vivere lo sbilanciamento dell'amore' Famiglia Cristiana

L’appello di Papa Francesco: “La nostra carità sia concreta” In Terris

Papa Francesco, “Gesù ci chiede di aprirci allo straordinario di un ... ACI Stampa

Lo sbilanciamento dell'amore. Dio “ci ama mentre siamo peccatori ... La Difesa del Popolo

Professionisti e call center: aspettative realistiche e pretese inopportune SavonaNews.it

"Il Signore ci propone di uscire dalla logica del tornaconto e di non misurare l'amore sulla bilancia dei calcoli e delle convenienze. Ci invita a non rispondere al male con il male, a osare nel bene, ...