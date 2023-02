NJPW | Esordio da sogno per Mercedes Monè | è la nuova campionessa femminile IWGP!

(Di domenica 19 febbraio 2023) Il tanto atteso debutto sul ring diè avvenuto stanotte a Battle in The Valley nel co-main event dell’evento combattuto a San Josè in California. L’ex Sasha Banks ha firmato a sorpresa ad inizio anno per ladebuttando a Wrestle Kingdom 17 attaccando laIWGP KAIRI e stanotte è tornata sul ring a distanza di quasi nove mesi dall’ultimo match disputato prima di abbandonare la WWE assieme a Naomi. Buona la prima Pronti via estava già per portare a casa l’incontro con la Bank Satement, ma solo conto di due. Laha saputo reagire prontamente, ma il controllo del match nelle prime fasi è rimasto nelle mani della Blueprint. Ritmi non altissimi, ma le due ragazze non si sono risparmiate colpendo duramente. In omaggio a Eddie ...

Questa notte da San Josè in California è andato in scena Battle in The Valley, evento dalla card molto ricca che ha visto l'esordio in NJPW di Mercedes Monè, subito per il titolo contro KAIRI. Inoltre ...