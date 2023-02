Nikki Bella non si capacita | “Perché sono la più odiata del wrestling?”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 19 febbraio 2023) Due volte campionessa del roster femminile quando il titolo si chiamava Divas Championship. Soprattutto, la californiana è stata la campionessa femminile più longeva della WWE. Tutto questo, però, sembra non essere bastato per far breccia nei cuori degli spettatori degli show messi sul ring dalla Federazione di Stamford: durante una delle sue ultime dichiarazioni, infatti,si è sfogata chiedendosirisulta così antipatica al pubblico che ama il. Le parole di: “Non capisco cosa ho fatto per meritarmi questo…” (Credit foto – pagina Facebook dell’ex WWE)“Per quanto riguarda il mondo della persona più– ha detto als Podcast –. Credo sia davvero ...