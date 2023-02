Nepal in controtendenza | l’estensione delle foreste sta aumentando

Leggi su strumentipolitici

(Di domenica 19 febbraio 2023) Per l’ecologia delil 2023 è iniziato all’insegna di notizie incoraggianti. Il grande aumento delè ormai un dato di fatto, così come la protezione della biodiversità e il ritorno degli animali selvatici e protetti, prima su tutte la tigre.raddoppiate e zone umide protette Il NASA Earth Observatory, ente che si occupa di pubblicare on-line le immagini satellitari e le informazioni scientifiche su clima e ambiente, ha recentemente reso note le mappe della riforestazione in. Dopo trent’anni dalla legge sulla selvicoltura del 1993, è possibile verificare gli ottimi risultato.infatti è quasi raddoppiata e la ricrescita è avvenuta soprattuto alle medie altezze, cioè ...