Nel teatro di Salvatori

(Di domenica 19 febbraio 2023) Riferimenti all’arte antica e al mito per il pittore romano, che dà vita a un universo simbolico di forme animali, vegetali o astratte. Con queste, senza alcun compiacimento, realizza il palcoscenico per la sua creatività. In un luogo remoto della memoria, tra Bologna e il Castello della Volpaia, nel Chianti, si pongono le prime e non pallide immagini di Giuseppe. Il mondo era diverso, e l’ansia di un confuso e coraggioso mercato definiva stazioni dove arrivavano artisti desiderosi di farsi conoscere e riconoscere. A Bologna indicava strade senza renderle obbligatorie, in nome di quella che chiamava «fenomenologia degli stili», Renato Barilli; a Volpaia percorreva sentieri interrotti Luciano Pistoi, appassionato allenatore. Si andava in ritiro, e si vedevano giovani destinati a diventare maestri e giovani che sono rimasti tali, come per una imperdibile ...