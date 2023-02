NCIS Los Angeles 14 e Blue Bloods 13 in coppia su Rai2 | trame episodi 19 e 26 febbraio

Leggi su optimagazine

(Di domenica 19 febbraio 2023) Nuovo appuntamento conLos14 e13 nella serata di domenica 19su. Stasera andrà in onda l’o 14×07 diLos, dal titolo Seleziona naturale, di cui vi riportiamo la sinossi: Durante una missione di addesnto, il soldato Hanson, il migliore del suo plotone, viene colto da un attacco di convulsioni e finisce in coma. Gli agenti dell’scoprono che si è trattata di una reazione immunologica a un trattamento cui Hanson, assieme al compagno di stanza Williams, si era sottoposto per migliorare le proprie prestazioni fisiche. Intanto Deeks si barcamena tra il lavoro all’e quello di genitore, apprezzando l’aiuto della ...