Napoli | Salvione | “Gli azzurri sono un esempio da seguire”

(Di domenica 19 febbraio 2023) Nel corso della trasmissione radiofonica 1 Football Club, in onda sulle frequenze di 1 Station Radio è intervenuto Pasquale. Il direttore del Corriere Dello Sport online ha parlato del momento positivo del: “Contro il Sassuolo ho visto una grande squadra, guidata da due extraterrestri. Glihanno giocato una bellissima partita eunda. Kvara e Osimhen formano un duo straordinario e grazie al lavoro di tutto il gruppo riescono ad esprimere tutto il loro potenziale” Leggi anche: Eintracht-, Spalletti ha scelto la formazione: tre cambi rispetto al Sassuolo: “Con l’Eintracht sarà una sfida difficile” Il giornalista ha poi continuano il suo intevento su 1 Football ...

... è intervenuto Pasquale, direttore del Corriere dello Sport online. Di seguito, un ... ha riservato comunque buone sensazioni' Come giudica la gara delal Mapei 'Ho visto una squadra ...... è intervenuto Pasquale, direttore del Corriere dello Sport online. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Quanti punti mancano al tricolore 'Ilha un bonus di quattro ...

CorSport, Salvione: “Napoli squadra fantastica capitanata da due ... CalcioNapoli24

Salvione su CorSport: "Napoli, l'Eintracht per il record: in 97 anni mai ai quarti di Champions" TUTTO mercato WEB

'Napoli, puoi riuscirci dopo 97 anni: non era mai capitato'. L'impressione di Salvione AreaNapoli.it

CdS – Può arrivare l’ennesimo record, non ci è mai riuscito in 97 anni! MondoNapoli

CorSport, Salvione: "Ecco di chi è il merito per questo Napoli storico" CalcioNapoli24

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, direttore del Corriere dello Sport online. Un turno europeo soddisfacente per le italiane“La La ...A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, ...