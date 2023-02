Napoli Rock | Osimhen-Kvaratskhelia | sono loro “The Specials” a ritmo ska

Leggi su napolipiu

(Di domenica 19 febbraio 2023) Diciassettesima puntata didedicata a, Theska della stagione azzurra Tenete per sempre insieme quella coppia:“The”, ma non solo Speciali per quello che regalano in campo. Bensì per come emulano nel modo migliore il gruppo ska che ha fatto volteggiare milioni di persone in tutto il Mondo. Pianeta intero che, da un po’ di tempo a questa parte, si sintonizza dal satellite con l’Italia per gustarsi ildelle meraviglie. In campo gli azzurri si elettrizzano come ballando lo “skanking”. Cos’è? Sostanzialmente, le gambe simulano “un uomo che corre”, piegando le ginocchia e correndo sul ...