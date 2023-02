Napoli | rissa tra donne | bimba di 8 anni presa a “forbiciate”

(Di domenica 19 febbraio 2023) Un litigio degenerato in “”. Duee unadi appena ottosono state ferite nel corso di una. Il fatto è accaduto la scorsa notte a, nella zona dei Quartieri Spagnoli.a colpi di forbici traLe due, 33 e 35, si sarebbero ferite reciprocamente, L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Due donne e una bimba di appena otto anni sono state ferite nel corso di una lite scoppiata per cause ancora da accertare. Il fatto è accaduto la scorsa notte a, nella zona dei Quartieri Spagnoli . Le due donne, 33 e 35 anni, si sarebbero ferite reciprocamente, forse con delle forbici. Entrambe sono giunte poco dopo al pronto soccorso dell'ospedale dei ...A fermare lasono stati i carabinieri della compagnia Centro di, che stanno provando a ricostruire la dinamica dell'aggressione e capire cosa abbia fatto scoppiare la lite. Nello scontro ...

