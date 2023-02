Napoli | report allenamento | Osimhen recuperato | pronto per la sfida con l’Eintracht

(Di domenica 19 febbraio 2023) Nella giornata odierna, 19 febbraio, si è svolta la seduta mattutina didel. Come riportato daldella società azzurra, l’équipe campano ha proseguito la propria preparazione, in vista della gara contro, sul campo 3. Come primo step i giocatori del club partenopeo hanno svolto l’attivazione e torello per poi passare a una partitina a campo ridotto. I calciatori hanno infine terminato la seduta con lavoro tecnico-tattico. Victorha svolto l’interoinsieme ai suoi compagni di squadra. Domani 20 febbraio si terrà in mattinata l’ultimoprima della partenza per Francoforte. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

IL- Seduta mattutina per ilall'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Eintracht Francoforte in programma martedì al Deutsche Bank Park per l'andata dell'...Infortunio Osimhen, ultimi aggiornamenti Ecco quanto riportato dalla SSCneldell'allenamento odierno: La squadra si è allenata sul campo 3 ed ha iniziato la sessione con attivazione e ...

